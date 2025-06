Euro: Patuelli,imprese possono contare per investimenti su costo denaro meta' di Usa e Uk

Tanto e' stato fatto,ora codici omogenei per mercato capitali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 7 giu - "In un anno la Bce ha attuato ben 8 manovre di riduzione dei tassi di interesse e ora le imprese europee possono contare per i propri investimenti su di un costo del denaro che e' di fatto la meta' di quelli Usa e Regno Unito e di molto inferiori a quelli di tanti altri Stati occidentali".

A dirlo io presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro dal titolo "L'Europa che Vogliamo", in corso presso la Fondazione Cini di Venezia.

"Per anni abbiamo dovuto ascoltare una vulgata secondo cui l'euro era il ricettacolo di tutti i mali - ha aggiunto Patuelli - ma dobbiamo ricordare che il massimo dei tassi della Bce e' stato di poco piu' del 4% mentre il tasso di sconto della lira e' arrivato anche al 19%. Tante cose sono state fatte ma tante ancora sono da fare e per farle ci vogliono codici omogenei nel settore finanziario, bancario e nel penale finanziario. I codici non costano nulla ma solo questi permettono che un'integrazione attualmente solo parziale prosegua fino a trasformarsi in un mercato unico dei capitali della Ue".

