Euro: Panetta, piu' integrazione per rafforzarne il ruolo internazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - L'euro in questi 25 anni e' cresciuto ma il suo ruolo internazionale e' inferiore al suo potenziale. "Il ruolo dominante del dollaro statunitense non e' stato scalfito" prosegue Panetta che ricorda come siano oggi "denominate in euro il 20% delle riserve valutarie a livello mondiale, a fronte di una quota del dollaro superiore di circa tre volte. Considerate le dimensioni delle economie sottostanti, l'euro sembra essere caratterizzato da un potenziale tuttora inespresso, dato che l'economia degli Stati Uniti e quella dell'area dell'euro hanno all'incirca la stessa dimensione". Per rafforzare la moneta unica c'e' una ricetta, nota Panetta, il cui primo primo ingrediente e' la stabilita' macroeconomica: "gli investitori stranieri che investono in attivita' denominate in euro stanno a tutti gli effetti investendo sulla nostra economia e si aspettano un 'dividendo' in termini di crescita economica e bassi tassi di inflazione. Il modo per garantire tale dividendo e' quello di attuare politiche macroeconomiche credibili, efficaci e anticicliche".

Ggz

(RADIOCOR) 26-01-24 09:29:39 (0190) 5 NNNN