Euro: il 77% cittadini sostiene l'euro, in Italia solo il 63% (ultimo 'posto' in Eurozona)

Sondaggio Eurobarometro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 2 dic - Il sostegno pubblico all'euro rimane molto forte, secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro della Commissione europea: il 77% degli intervistati ritiene che avere l'euro sia una buona cosa per la Ue (-1% rispetto a ottobre/novembre 2021) e il 69% crede che sia una buona cosa per il proprio paese. Il sostegno piu' basso e' registrato in Italia: 73% (+1% rispetto a un anno fa) mentre solo il 63% dei sondati ritiene che l'euro sia una buona cosa per il paese (+3% rispetto a un anno fa, l'Italia e' al terzultimo posto per i consensi prima di Lussemburgo e Cipro).

