Euro: il 77% cittadini sostiene l'euro, in Italia solo il 63% (ultimo 'posto' in Eurozona) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 2 dic - I risultati di Eurobarometro mostrano un elevato livello di sostegno al Recovery and Resilience Facility, lo strumento al centro di NextGenerationEU: il 75% degli intervistati nell'area euro sostiene l'idea di un piano di ripresa a sostegno di tutti gli Stati membri, a condizioni che rendano verde e digitale e investimenti e riforme sociali. Forte sostegno a SURE, lo strumento da 100 miliardi di euro progettato per proteggere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia. La stragrande maggioranza degli intervistati (80%) ritiene che sia stato positivo fornire prestiti europei per aiutare gli Stati membri interessati a mantenere le persone occupate in tale contesto.

L'indagine ha inoltre raccolto il parere dei cittadini su alcune questioni relative alle monete e alle banconote in euro. E' emerso che il 64% degli intervistati e' favorevole all'abolizione delle monete da 1 e 2 centesimi.

Aps

