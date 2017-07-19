Euro digitale: Scotti (Bankitalia), sara' un bene pubblico, come le banconote

Oggi tutto cio' che e' digitale e' moneta privata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - L'euro digitale sara' un bene pubblico come lo sono oggi le banconote e la vera sfida e' farlo percepire dai cittadini. Cosi' Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia in un intervento all'evento 'Lo scambio infinito', un ciclo di incontri promosso in collaborazione con il Mudem, il Museo della Moneta della Banca d'Italia, e il Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per raccontare l'evoluzione della moneta nei secoli. L'euro digitale, se non ci saranno intoppi nell'iter legislativo a Bruxelles dovrebbe essere disponibile dal 2029.

'La sfida principale e' far percepire l'euro digitale come un vero bene pubblico, esattamente come le banconote. In un mondo sempre piu' digitalizzato, soprattutto per i piu' giovani, l'euro digitale sara' probabilmente la prima esperienza diretta di moneta pubblica, intuitiva, immediata e universale, anche offline". Scotti nel suo intervento ricorda che "Oggi la moneta pubblica retail esiste solo in forma fisica. Tutto cio' che e' digitale e' moneta privata, emessa e gestita da banche e operatori. L'euro digitale sara' la versione elettronica delle banconote: stesso valore, stessa garanzia della banca centrale, gratuito per i cittadini e accettato ovunque nell'area euro. Contanti ed euro digitale convivranno, senza sostituire le forme di pagamento private, ma garantendo a tutti la possibilita' di mantenere un legame.

diretto e di fiducia con la moneta pubblica".

