Euro digitale: Scotti (Bankitalia), sara' un bene pubblico, come le banconote -2

A marzo l'invito a partecipare ai test pilota (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Scotti, che nel Direttorio della Banca d'Italia segue, di fatto, in prima battuta l'avanzamento del dossier dell'euro digitale, ha osservato come la discussione politica sul regolamento dell'euro a Bruxelles in corso tra i colegislatori sia "molto importante, e' normale che ci voglia del tempo". Secondo la banchiera centrale "ci sono esigenze molto diverse" tra i vari stakeholder e "si deve cercare di trovare la quadra" tra queste. L'aspettativa e' che il regolamento europeo veda la luce nella seconda meta' del prossimo anno e a seguire iniziera' tutta la fase propedeutica all'emissione da parte della Bce entro il 2029. Per il pilota dell'euro digitale, i primi test tecnici previsti dal crono programma nel 2027, Scotti ha ricordato che nel marzo del 2026 verra' lanciato l'invito a partecipare ai test per la verifica delle funzionalita' dell'infrastrutture.

