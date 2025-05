Euro digitale: Savona, puo' diventare una valuta di riserva importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - L'euro digitale puo' diventare una leva importante per l'Europa per costringere gli Stati Uniti a sedersi al tavolo per discutere come rendere stabile il sistema monetario internazionale, rivedendo anche l'architettura nata dagli accordi di Bretton Woods alla luce dei cambiamenti prodotti dalla tecnologia, in primis lo sviluppo delle cripto. Cosi' Paolo Savona, presidente della Consob, in un colloquio con l'economista Marina Brogi organizzato nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Avere un euro decentrato, osserva Savona, puo' servire "per costringere gli Stati Uniti a sedersi al tavolo e discutere come rendere stabile il sistema monetario". L'euro digitale che si contrappone ai 'minatori' privati dei bitcoin e delle altre cripto. "Se si va in quella direzione prepariamoci per avere un unico sistema informativo che riguarda anche il risparmio e le attivita' finanziarie", aggiunge Savona che ritiene necessario aumentare il ruolo internazionale dell'euro. Un risultato che si puo' raggiungere, osserva, utilizzando solo l'euro nell'interscambio europeo. Il presidente della Consob ricorda che negli scambi internazionali il dollaro Usa ha oggi un ruolo dominante (oltre il 60%) ma se si sviluppasse l'utilizzo dell'euro da parte degli europei "si potrebbe quasi pareggiare" il peso dominante del biglietto verde sul mercato. Per l'euro quindi ci sono delle chances, nota ancora Savona, "ma i politici devono essere d'accordo" aggiungendo che su questo tema si considera un iper europeista. "I sistemi di liberta' che ci siamo conquistati sono utopie necessarie: se non parti da un'utopia i risultati non li ottieni".

L'euro come altra grande valuta di riserva internazionale, osserva Marina Brogi, e' un'idea realizzabile ma solo se si arriva "ad un safe asset europeo: un grande mercato di titoli pubblici" in grado di replicare la forza che negli Stati Uniti hanno i T-bonds. Un tema che in Europa forse non e' ancora maturo per i dubbi di alcuni paesi sul debito comune ma una condizione irrinunciabile, aggiunge l'economista, docente dell'Universita' di Roma La Sapienza, "se vogliamo che l'euro diventi una valuta di riserva globale".

