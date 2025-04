Euro digitale: Panetta, gratuito, accessibile a tutti e rispetta la privacy -2

Inaugurata mostra che anticipa futuro Museo Moneta a Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 12 apr - Panetta ha ricordato che la mostra rappresenta l'anteprima del futuro Museo della Moneta, la cui sede definitiva sara' a Roma, in via Nazionale. "L'avventura della moneta e' un percorso divulgativo attraverso cinquemila anni di storia, in cui si intrecciano economia, societa', politica e tecnologia. E' una narrazione che ci accompagna lungo l'evoluzione dei principali fenomeni monetari e finanziari, con l'ambizione di rendere accessibile un patrimonio spesso percepito come distante". Le monete d'oro esposte nella mostra "ci restituiscono secoli di storia: portano l'effigie di imperatori, raccontano la potenza economica di citta' come Firenze, o le imprese marittime di Venezia. Se fondessimo tutte queste monete, otterremmo soltanto un piccolo lingotto.

Eppure il loro valore va ben oltre il contenuto di metallo prezioso: esso risiede nella fiducia che le istituzioni che le emettevano sapevano ispirare. Fiducia che faceva di un semplice tondello metallico un bene stabile, riconosciuto, accettato".

Panetta aggiunge che "a partire da un certo momento storico, che la mostra illustra con efficacia - la fiducia nella moneta ha smesso di fondarsi unicamente sulla materia di cui e' fatta o sull'autorita' del sovrano che la coniava" Si e' trasferita, appunto, nel lavoro delle banche centrali per garantire stabilita' dei prezzi e sicurezza del sistema finanziario. "E' questa la missione che anima oggi la Banca d'Italia e l'intero Sistema europeo delle banche centrali".

La mostra e' un'anticipazione del prossimo Festival dell'Economia, appuntamento tradizionale di maggio a Trento.

Il Governatore nel corso dell'inaugurazione ha ringraziato "gli organizzatori del Festival dell'Economia - la Provincia autonoma di Trento, Trentino Marketing, il Gruppo 24 Ore - e alla Fondazione Caritro che oggi ci ospita, per l'invito a partecipare a questo momento inaugurale".

Ggz

(RADIOCOR) 12-04-25 10:30:46 (0176) 5 NNNN