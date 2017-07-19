Euro digitale: Panetta, 'per le banche costi saranno contenuti' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Il Governatore, interrompendo la lettura del testo preparato, ha osservato: "il tema dell'euro digitale e' stato toccato nel dibattito, e forse e' utile qualche chiarimento. Si e' parlato di costi, i costi per costruire l'infrastruttura tecnologica dell'euro digitale saranno pagati dalla Bce e dalle banche centrali nazionali, non dalle banche. Questi costi poi saranno recuperati attraverso il signoraggio, cioe' i vantaggi che le banche centrali hanno da emettere moneta e da investire quella moneta in titoli sul mercato". Panetta ha quindi confermato l'indicazione, riportata nel corso del dibattito, ossia la stima fatta nei giorni scorsi da Piero Cipollone, membro del board della Bce di un costo, per le banche europee, di 6 miliardi in 4 anni. "Ora, 6 miliardi in quattro anni, noi abbiamo credo 5.000 banche in Europa, questo e' un milione in media banca, ovviamente le piu' grandi pagheranno di piu' in quattro anni". Panetta ha quindi proseguito: ",a questi sono i costi di adattamento, ogni volta che c'e' uno strumento di pagamento le banche devono adattare i loro sistemi e la loro operativita', quindi e' un costo non irrilevante, ha ragione il presidente Patuelli, ma non e' un costo eccessivo e non e' un costo per la costruzione, il costo lo paga l'eurosistema". Nel ribadire i vantaggi dall'emissione di una moneta pubblica digitale, Panetta ha affermato: "Ricordo che oggi due terzi del mercato dei pagamenti digitali e' in mano a societa' straniere, sulle carte di credito a due societa' statunitensi, sui pagamenti online a una societa', anche quella statunitense. Al di la' del problema di controllo delle transazioni, delle informazioni che viaggiano con i pagamenti, c'e' anche un vantaggio in termini di possibilita' di svolgere questa attivita' attraverso degli intermediari che potranno in futuro essere italiani o piu' in generale europei". Riguardo alla liquidita' "viene decisa dalla banca centrale, non c'e' carenza di liquidita' che la banca centrale non possa compensare, quindi sono tutte preoccupazioni legittime che pero' vi assicuro sono all'attenzione di chi in passato e oggi seguono il progetto dell'euro digitale".

