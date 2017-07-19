Euro digitale: Federcasse, wallet non superi mille euro o rischi per banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Federcasse auspica per l'euro digitale l'introduzione di soglie contenute, nell'ordine di un massimo compreso tra 500 e 1.000 euro per singolo wallet. Tale impostazione, secondo la Federazione che raggruppa le banche di credito cooperativo italiane, consentirebbe di preservare le funzioni dell'euro digitale quale strumento di pagamento, scongiurando al contempo fenomeni di disintermediazione del sistema bancario, prevenendo trasferimenti significativi di liquidita' dai depositi bancari verso l'euro digitale e riducendo i potenziali effetti negativi sulla capacita' delle banche di finanziare l'economia reale e le famiglie. A giudizio della Federazione guidata da Augusto Dell'Erba, e' auspicabile un coinvolgimento piu' incisivo dei co-legislatori nelle decisioni relative alla definizione della soglia. Al contempo, appare opportuno evitare meccanismi che possano favorire un accumulo eccessivo di valuta digitale.

Federcasse sostiene il progetto euro digitale riconoscendone il potenziale contributo al rafforzamento dell'autonomia strategica della Ue nel settore dei pagamenti, alla promozione dell'innovazione e della competitivita' nel mercato europeo dei pagamenti, nonche' al consolidamento della sovranita' monetaria europea nell'era digitale.

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(RADIOCOR) 25-06-26 16:25:13 (0551) 5 NNNN