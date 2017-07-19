Euro digitale: Dombrovskis, decisivo, non cediamo controllo tecnologico sistema finanziario

Necessario per resilienza del mercato dei pagamenti europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 18 set - 'Non possiamo permetterci di cedere interamente ad altri il controllo tecnologico sul sistema finanziario e sull'economia della Ue'. Con queste parole il commissario all'economia Valdis Dombrovskis ha sintetizzato la sfida dell'ero digitale, sfida che e' al tempo stesso tecnica, economica e politica. L'Eurozona, intesa come Bce e governi degli Stati che hanno adottato la moneta unica, sta accelerando per arrivare a conclusioni e dotarsi di un euro digitale che affianchi - e non sostituisca - la forma valuta attuale: i ministri finanziari europei che si riuniscono domani e sabato a Copenhagen faranno il punto sullo stato dei lavori e sul tavolo c'e' l'impegno della presidenza danese della Ue (regge i sei mesi di presidenza) a trovare un accordo sul quadro giuridico entro fine anno. Ma i tempi di realizzazione sono molto lunghi: ancora una decisione di realizzarle l'euro digitale non c'e' e ci si aspetta che potra' diventare realta' non prima del 2028-2029. D'altra parte, le banche temono di essere spiazzate e, infatti, tra le questioni piu' 'calde' che da tempo si discutono a livello europeo e' l'ammontare massimo che potra' essere detenuto in euro digitali. Alle conferenze Eurofi, Dombrovskis ha detto che l'euro digitale ' e' un simbolo potente del nostro impegno a essere in prima linea nell'abbracciare l'era digitale e a sfruttare al meglio tutte le opportunita' che offre e svolgera' un ruolo importante nella modernizzazione e nella garanzia della resilienza del mercato dei pagamenti della.

Ue'.

