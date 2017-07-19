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            Euro digitale: Cipollone, consentira' a banche di mantenere relazioni con clienti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - L'euro digitale non deve essere visto dalle banche come un elemento di preoccupazione per la loro attivita': Piero Cipollone, membro del board della Bce ribadisce che dal progetto 'ne trarranno importanti benefici'. Cipollone interviene all'assemblea di Federcasse che raggruppa tutte le banche cooperative italiane e afferma: 'le banche saranno al centro della distribuzione dell'euro digitale in riconoscimento della loro plurisecolare esperienza al servizio dei clienti. L'euro digitale non ha quindi soltanto l'obiettivo di garantire che gli europei conservino la propria sovranita' monetaria. Offre anche alle banche l'opportunita' di mantenere e sviluppare le relazioni con la clientela in un mondo sempre piu' digitale. Insieme rafforzeremo la fiducia nella moneta e nel sistema bancario'.

            La moneta pubblica, ricorda il banchiere centrale 'non serve nessun interesse privato e nessuno puo' usarla per imporre condizioni a proprio favore ai cittadini che la detengono. Un euro vale un euro ovunque venga speso ed e' garantito da un'istituzione che, nel suo agire, persegue la difesa dell'interesse pubblico'.

            Ggz

            (RADIOCOR) 17-07-26 12:00:00 (0270) 5 NNNN

              


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