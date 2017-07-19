Euro digitale: Cipollone (Bce), serve infrastruttura autonoma area euro

Presenti ad Atreju capogruppo Malan e presidente Osnato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - L'Euro digitale e' particolarmente importante per l'Europa "perche' via via che si espande lo spazio digitale dei pagamenti, su questo spazio la presenza di operatori europei e' quasi nulla". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, intervenendo all'iniziativa di Fdi Atreju.

Ad ascoltare Cipollone, tra gli altri, il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan e il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato. "Piu' si espande lo spazio dei pagamenti digitali - ha aggiunto Cipollone - piu' la nostra dipendenza da pochi e importanti operatori stranieri diventa piu' profonda. Le parole chiave sono 'pochi' e 'non europei', perche' pochi richiama il concetto di scarsa concorrenza, stranieri non europei richiama il concetto di dipendenza strategica da altri operatori. Noi non abbiamo nulla contro operatori stranieri che lavorino nell'area dell'euro. Il problema e' che noi vorremmo che l'area dell'euro avesse una sua infrastruttura autonoma, indipendente, che non dipenda dalle decisioni degli altri".

