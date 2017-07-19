Euro digitale: ai cittadini piace semplice e integrato (studio Bocconi)

Digital Cash ed Euro Token le soluzioni preferite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 04 ott - Euro digitale si, ma i cittadini europei chiedono che sia semplice, integrato e utile nella vita quotidiana e bocciano la proposta tecnica arrivata dalla Bce. E' quanto emerge da una ricerca condotta da SDA Bocconi in collaborazione con Revolut, su un campione di oltre 17.000 europei in 27 Paesi.

Un euro digitale troppo simile a strumenti gia' esistenti, ne emerge, rischia di essere meno rilevante, mentre emerge la richiesta di uno strumento che sia "accessibile, piu' pubblico e meno dipendente da attori privati, piu' integrato con l'ecosistema digitale". Nel concreto, gli intervistati mostrano una preferenza per Digital Cash ed Euro Token, che ottengono un consenso maggiore su tutti gli indicatori misurati: utilita' percepita, semplicita' d'uso, fiducia e intenzione all'adozione. Promossi i due scenari alternativi, bocciato il modello della Banca centrale europea. L'Euro Token ottiene il punteggio piu' alto come soluzione per usi non routinari come peer-to-peer, integrazione con servizi crypto. Il Digital Cash e' percepito come la soluzione piu' adatta alla sostituzione del contante, per semplicita', gratuita' e controllo pubblico. Un punto di domanda riguarda il coinvolgimento delle banche, il cui ruolo, negli scenari alternativi all'euro digitale, viene ridimensionato a quello di provider di servizi aggiuntivi e premium legati alla moneta digitale.

'L'euro digitale e' molto piu' di una nuova tecnologia: e' un banco di prova per la sovranita' monetaria europea nell'era digitale, in un contesto in cui i pagamenti digitali sono sempre piu' dominati da attori privati, quasi sempre non europei', spiega Stefano Caselli, Dean SDA Bocconi. 'La nostra ricerca mostra che il modello attuale della Bce potrebbe essere migliorato al fine di diventare piu' rilevante per gli utenti. La riuscita dell'euro digitale non puo' basarsi solo sulla solidita' tecnica, ma deve essere costruita attorno al valore percepito per i cittadini. I risultati raccolti dimostrano che occorre offrire una direzione diversa, piu' ambiziosa e piu' in sintonia con i bisogni delle persone'.

