Euro digitale: 40 banche e 10mila volontari per la fase pilota -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - L'euro digitale, secondo il cronoprogramma reso noto dalla Bce che ancora utilizza il condizionale sul varo effettivo, dovrebbe essere emesso a partire dal 2029. Alla vigilia il via libera del Parlamento europeo al testo del regolamento e' stato festeggiato dagli addetti ai lavori dell'eurosistema che dovranno ora aggiornare il rulebook della moneta digitale di banca centrale non appena ci sara' il varo definitivo del regolamento (si stima per la fine del 2026). Il regolamento dovra' essere la sintesi del testo approvato dal Consiglio e di quello varato dall'europarlamento e alcuni dettagli essenziali devono ancora essere messi a terra. Il piu' importante, spiegano le fonti a conoscenza dello stato dell'arte, e' quello del tetto di contante detenuto nei wallet digitali e in particolare nella 'tasca' per le operazioni offline. Se il tetto (holding limit) fosse per ipotesi fissato a 2mila euro il singolo utilizzatore dell'euro digitale potrebbe decidere la percentuale da destinare alla 'tasca' per le operazioni offline (utili in caso di mancanza della rete internet). Intorno ai tavoli tecnici si lavora intanto alle soluzioni che offrano il giusto compromesso tra la privacy che dovra' essere garantita come per il contante e la necessita' che l'euro digitale non sia utilizzato per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale. Le banche italiane che si sono candidate per la fase pilota del'euro digitale sono Intesa Sanpaolo con Isybank, Uci, Mps, Iccrea, Sella (con Nexi) e Numia, operatore del settore della monetica controllato da Fsi.

Ggz

(RADIOCOR) 10-07-26 15:21:58 (0372) 5 NNNN