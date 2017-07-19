Eurallumina: Urso convoca tavolo al ministero il 10 dicembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - Il ministero delle Imprese, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledi' 10 dicembre alle 10, un tavolo di aggiornamento sulla situazione di Eurallumina. Sul tema, il ministero rende noto che e' in programma per domani un incontro del gruppo di lavoro tecnico preparatorio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che sara' chiamato a pronunciarsi sulla continuita' aziendale di Eurallumina.
Il ministro Urso, in linea con il percorso sinora intrapreso, ha dato mandato ai tecnici del dicastero di sostenere con chiarezza, in ogni sede, la necessita' di garantire la continuita' produttiva e finanziaria dell'azienda, mettendo in campo ogni azione possibile.
L'obiettivo e' quello di individuare la soluzione piu' idonea a consentire la piena ripresa delle attivita' dell'azienda, in attesa che si completi il confronto sullo sblocco degli asset, in conformita' alla vigente disciplina europea.
