Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Eurallumina: Urso convoca tavolo al ministero il 10 dicembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - Il ministero delle Imprese, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledi' 10 dicembre alle 10, un tavolo di aggiornamento sulla situazione di Eurallumina. Sul tema, il ministero rende noto che e' in programma per domani un incontro del gruppo di lavoro tecnico preparatorio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che sara' chiamato a pronunciarsi sulla continuita' aziendale di Eurallumina.

            Il ministro Urso, in linea con il percorso sinora intrapreso, ha dato mandato ai tecnici del dicastero di sostenere con chiarezza, in ogni sede, la necessita' di garantire la continuita' produttiva e finanziaria dell'azienda, mettendo in campo ogni azione possibile.

            L'obiettivo e' quello di individuare la soluzione piu' idonea a consentire la piena ripresa delle attivita' dell'azienda, in attesa che si completi il confronto sullo sblocco degli asset, in conformita' alla vigente disciplina europea.

            bab

            (RADIOCOR) 17-11-25 16:25:24 (0475) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.