Eurallumina: Todde, mio impegno non si interrompe ma ora tocca al Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cagliari, 19 nov - 'Nella situazione attuale la Regione ha fatto la sua parte e ora siamo in attesa degli interventi necessari da parte del Governo. Domani, a margine dell'incontro sulla vertenza entrate parlero' della vertenza Eurallumina con il ministro Giorgetti, considerato che un passaggio dirimente deve essere fatto nel suo Ministero'. A parlare e' la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che si schiera a fianco degli operai della Eurallumina di Portovesme che per la seconda notte di seguito hanno protestato su un silo a quaranta metri di altezza, chiedendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'immediato sblocco dei fondi necessari al pagamento degli stipendi e alla manutenzione degli impianti. Il blocco e' infatti determinato dalle sanzioni patrimoniali disposte dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) nei confronti della Rusal, la multinazionale russa che gestisce lo stabilimento. 'Dal 2020 ad oggi, in vesti diverse, ho sempre lavorato perche' una storia complessa come quella di Eurallumina avesse finalmente una prospettiva concreta di soluzione. La mia vicinanza resta la stessa di allora, va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che vivono una situazione difficile e che questi operai, loro malgrado, rappresentano'.

