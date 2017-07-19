Eurallumina: sindacati, bene fondi per continuita' occupazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - 'E' positivo l'impegno dei Ministeri preposti di dare continuita' occupazionale e ambientale per i prossimi sei mesi ad Eurallumina attraverso i fondi messi a disposizione di quasi 10 milioni di euro'. Cosi' le segreterie territoriali e regionali di Cgil, Cisl, Uil e Filctem, Femca, Uiltec della Sardegna, al termine dell'incontro di stamane al Mimit per la Vertenza Eurallumina. 'E' importante che questo tempo non trascorra senza che si risolva il problema dello scongelamento delle azioni di Rusal. Perche' solo attraverso questo si potra' determinare la ripresa della produzione e lo sviluppo di Eurallumina attraverso gli impegni che la stessa Rusal ha avanzato per i nuovi investimenti industriali. E' necessario per il futuro del Sulcis e di Eurallumina' hanno aggiunto i sindacati.

