Eur spa: torna in possesso della Piscina delle Rose

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Eur Spa comunica che oggi, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Roma di convalida di sfratto per morosita' della societa' conduttrice, l'ufficiale giudiziario incaricato ha dato corso all'accesso all'impianto della 'Piscina delle Rose' che, dopo anni di occupazione illegittima e un ingente debito accumulato, torna nella disponibilita' della proprieta' Eur Spa che potra' riqualificare e rilanciare l'impianto.

L'avviso pubblico indetto per l'assegnazione in locazione della piscina, sospeso il 21 marzo 2023 a causa dell'interruzione delle operazioni di rilascio dovuta a criticita' di ordine pratico, verra' a breve riaperto con l'assegnazione di nuovi termini per la presentazione delle offerte.

