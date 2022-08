Euipo: da 5 anni IP Key China contrasta contraffazione Made in Italy nel Paese asiatico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - IP Key China, progetto di lunga data diretto dalla Commissione europea e attuato e cofinanziato dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (EUIPO), pone da cinque anni un argine alla contraffazione del Made in Italy in Cina. Secondo una nota di Euipo (l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale incaricato di gestire i marchi dell'Ue), IP Key China, che si occupa della protezione del patrimonio intellettuale delle imprese europee nel Paese asiatico, ha contribuito alla tutela di 100 indicazioni geografiche europee in Cina e altrettante cinesi in Europa, concordando lo scambio reciproco di dati sui brand nazionali cinesi ed europei e contribuendo al riconoscimento dei rispettivi marchi. Nel 2021 le esportazioni dell'Italia hanno raggiunto un importo totale di quasi 16 miliardi di euro, riguardando per lo piu' macchinari e attrezzature per il trasporto, compresi quelli specializzati destinati a settori particolari per piu' di 6 miliardi di euro (40% delle esportazioni verso la Cina), prodotti manufatti vari, principalmente articoli di abbigliamento e accessori, per piu' di 4 miliardi di euro (26 % delle esportazioni verso la Cina) e prodotti chimici e correlati, in particolare prodotti medici e farmaceutici, per 2 miliardi di euro (14 % delle esportazioni verso la Cina).

