Eu: Africa Summit, 150 mld per nuova partnership e un destino comune-FOCUS -2

Un approccio nuovo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 feb - A seguito del processo di de-colonizzazione del continente africano, gli Stati occidentali sono intervenuti in Africa secondo due direttrici: sussidi economici, spesso in cambio di influenza politica, e interventi a sostegno della sicurezza soprattutto attraverso le operazioni di peace-keeping and state-building autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ma come sottolineato dal Presidente Maussa Faki, quello di cui il continente africano ha bisogno oggi e' di una strategia a sostegno della governabilita'. Questo non vuol dire piu' mandare truppe o armi in africa, ma consolidare i governi, la giustizia, la sanita' le infrastrutture. Infatti, uno degli obiettivi principali dell'Unione Africana -un'organizzazione internazionale nata nel 2002 che comprende tutti gli stati del continente - e' creare un'efficiente area di libero scambio, ma questo non potra' essere possibile fino a quando l'Africa non sara' connessa al suo interno con un sistema di trasporti. E per fare questo c'e' bisogno di assicurare energia a costi accessibili e costruire infrastrutture. Ad evolvere non sono stati soltanto gli obiettivi, ma anche il metodo di lavoro usato durante il summit. Dal susseguirsi di interventi fiume da parte dei piu' di cinquanta capi di Stato e di governo africani uniti alle 27 dichiarazione dei membri dell'Unione, i leader hanno scelto un approccio giudicato a fine lavori molto piu' efficace: sette panel di lavoro divisi per policy e aree di intervento.

Col-Flv

