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            Ets: Orsini, mi auguro che Governo destini 4 mld a imprese in Legge bilancio

            Ets non puo' pagare funzionamento Commissione,cambiare rotta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Mi auguro che il Governo distribuisca i 4 miliardi che si incassano sull'Ets nella prossima Legge di bilancio alle imprese, che comunque hanno diritto di poterne usufruire, per poi abbassare il costo energetico". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel suo intervento all'assemblea di Asssoimmobiliare.

            "Questa tassa delle emissioni della CO2 e' una raccolta circa di 70 miliardi dall'Europa: 14 miliardi vanno per il funzionamento della Commissione Europea.

            Ma e' possibile che noi e voi paghiamo il funzionamento della Commissione Europea per 14 miliardi sulla tassa dell'Ets? Ma se quella tassa era fatta per decarbonizzare, mettiamola li'.

            Spero e mi auguro che su questo si cambi rotta", ha auspicato Orsini.

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            (RADIOCOR) 18-06-26 13:27:25 (0353)PA,EURO 5 NNNN

              


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