Ets: Hoekstra, riforma non riduce ambizione climatica, resta target -90% al 2040

"Non e' premio a imprese meno impegnate in decarbonizzazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - La revisione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione non riduce l'ambizione climatica dell'Unione europea, ma introduce maggiore flessibilita' per favorire gli investimenti industriali senza compromettere l'obiettivo di ridurre del 90% le emissioni entro il 2040. Lo ha affermato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la presentazione della riforma. Hoekstra ha spiegato che il nuovo fattore di riduzione lineare delle quote (Linear Reduction Factor) sara' del 3,7% nel periodo 2031-2035 e dell'1,7% tra il 2036 e il 2040, insieme alla possibilita' di utilizzare fino al 2% di crediti internazionali di elevata qualita'. 'I numeri che ho appena indicato sono pienamente coerenti con l'ambizione climatica che ci siamo dati. Sono completamente compatibili con l'obiettivo del 90%', ha detto.

Rispondendo alle critiche secondo cui il mantenimento delle quote gratuite rischierebbe di premiare le imprese meno impegnate nella decarbonizzazione, il commissario ha respinto l'accusa. 'E' vero il contrario. La nostra ambizione climatica aumentera' nel prossimo decennio, non diminuira'', ha affermato. Hoekstra ha ricordato che la Commissione ha ricevuto richieste molto diverse da governi e imprese, alcune favorevoli a mantenere l'attuale sistema, altre orientate a un suo indebolimento e altre ancora a una maggiore flessibilita'. 'Il nostro compito e' tracciare una rotta che renda giustizia alla nostra forte ambizione climatica, tenga conto delle opportunita' per le imprese e faccia si' che investire in Europa venga premiato', ha spiegato. La principale novita' della proposta, ha aggiunto, e' la condizionalita' delle quote gratuite e dell'utilizzo dei proventi dell'Ets. 'La differenza fondamentale rispetto al sistema attuale e' la condizionalita'. Consentiamo una maggiore flessibilita', ma il denaro dovra' essere investito in Europa. Vale per le quote gratuite assegnate alle imprese e vale anche per il 50% delle risorse che gli Stati membri ricevono dall'Ets'. Secondo Hoekstra, questo rappresenta 'un vero cambio di paradigma' negli investimenti per la decarbonizzazione dell'industria europea.

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