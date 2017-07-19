Ets: Craxi (FI), Ue ascolti imprenditori, sistema non funziona

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - "L'appello congiunto di Confindustria, Medef e BDI conferma che la richiesta di una profonda revisione del sistema Ets, avanzata gia' da Forza Italia, e' un'esigenza condivisa dalle principali economie industriali europee. Quando gli imprenditori di Italia, Francia e Germania parlano con una sola voce, Bruxelles ha il dovere di ascoltare". Cosi' la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

"Evidenziamo da tempo - aggiunge in una nota - come quel sistema abbia smesso di essere uno strumento per accompagnare la decarbonizzazione, trasformandosi in un meccanismo che penalizza la competitivita' delle imprese e favorisce la speculazione, senza reali impatti sulla riduzione delle emissioni. E' evidente che qualcosa non funziona. La transizione ecologica non puo' tradursi in desertificazione industriale. L'Europa ha bisogno di un meccanismo che premi l'innovazione, protegga la produzione e accompagni la decarbonizzazione senza compromettere la nostra capacita' industriale. La competitivita' e' una condizione della sostenibilita', non il suo contrario".

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