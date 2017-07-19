Ets: Confitarma, 'delusi dal mancato coraggio della Commissione Europea'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - "Siamo fortemente delusi dal mancato coraggio della Commissione europea sull'Ets, nonostante gli appelli delle tre principali associazioni industriali europee che nei giorni scorsi ne hanno richiesto la sospensione". Cosi' il Presidente di Confitarma, Mario Zanetti, in una nota. "Nella proposta di revisione il grande assente e' il tema della competitivita' dell'industria armatoriale italiana ed europea. Riteniamo, infatti, questo documento contradditorio rispetto agli obiettivi stessi dell'Ets e quindi ribadiamo la nostra richiesta che il 100% dei proventi venga destinato alla decarbonizzazione del settore marittimo.

Peraltro le misure pensate per i porti rischiano di mettere fuori mercato l'intero Mediterraneo, perche' non garantiscono un effettivo level playing field tra tutti i segmenti dello shipping".

Inoltre, prosegue "la proposta della Commissione non elimina il ritorno al tutto strada che stiamo registrando, con conseguenti e rilevanti costi ambientali e sociali e rischia di compromettere sia la competitivita' dello Short Sea Shipping e delle Autostrade del Mare, sia gli stessi obiettivi europei di decarbonizzazione. Restano infatti aperte questioni particolarmente rilevanti per l'Italia, a partire dalla mancata estensione dell'attuale regime delle deroghe a Sicilia e Sardegna, cosi' come auspicavamo fosse resa permanente la deroga per le isole minori, al momento prevista fino al 2035, nonostante il trasporto marittimo rappresenti un servizio essenziale per la vita di oltre sei milioni di cittadini. Preso atto della decisione di non ascoltare l'appello delle principali associazioni industriali europee, registriamo inoltre che la proposta non prevede un meccanismo chiaro che ne assicuri l'allineamento e il progressivo superamento, una volta operativo il sistema globale equivalente adottato dall'Imo. Confitarma continuera' a lavorare con il Governo italiano, Confindustria, le istituzioni europee ed Ecsa, affinche' il negoziato in Parlamento e Consiglio europeo consenta di rafforzare la nostra proposta, coniugando gli obiettivi di decarbonizzazione con la competitivita' dello shipping e la tutela della coesione territoriale', conclude Zanetti.

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(RADIOCOR) 17-07-26 19:30:43 (0594) 5 NNNN