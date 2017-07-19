Ets: 15 ad compagnie aeree alla Ue, settore a rischio se estensione sistema quote -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 giu - Per gli ad di Aegean, AirBaltic, Air France-Klm, Cargolux, easyJet, Finnair, Iag, Icelandair, Jet2, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Tap Air Portugal, Tui, Volotea, 'un approccio unilaterale della Ue alla politica climatica, anziche' il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l'aviazione internazionale (Corsia), concordato a livello globale, mina gli sforzi globali di decarbonizzazione e gli obiettivi commerciali e diplomatici piu' ampi dell'Europa'.

Si aggiunge nella lettera che la prossima riforma dell'Ets deve ridurre i costi per i passeggeri europei. L'attuale differenza di costi tra l'Ets e il Corsia, unita alla volatilita' dei prezzi, e' insostenibile. Le compagnie aeree membre di Airlines for Europe hanno pagato 2,3 miliardi di euro in costi Ets nel 2024 e si prevede che ne pagheranno 5 miliardi entro il 2030: costi che i concorrenti extraeuropei e i passeggeri di altre parti del mondo semplicemente non possono sostenere.

Secondo gli ad le entrate dell'Ets devono essere reinvestite negli accordi di fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione e negli investimenti in tecnologie per aeromobili, motori e gestione del traffico aereo, settori in cui l'Europa detiene una leadership industriale a livello globale. Il costo aggiuntivo per raggiungere le emissioni nette zero nel settore dell'aviazione ammonta a 1.300 miliardi di euro: le compagnie aeree e i nostri clienti non possono sostenere da soli questo costo e il nostro contributo all'Ets dovrebbe finanziare la transizione verde.

'Un approccio europeo unilaterale minerebbe la fiducia in questo schema multilaterale unico, sostenuto da tutti gli Stati membri Ue'.

Aps

(RADIOCOR) 08-06-26 17:43:01 (0568) 5 NNNN