Etiopia: inaugura diga piu' grande d'Africa, oltre 5.000 Mw di potenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Dopo 14 anni di lavori e un investimento di 4 miliardi di dollari, l'Etiopia ha inaugurato ufficialmente il Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), il piu' grande impianto idroelettrico del continente e quindicesimo al mondo per capacita'. Il progetto, costruito dall'italiana Webuild sul Nilo Azzurro a Guba, e' lungo quasi due chilometri, alto 170 metri e puo' contenere fino a 74 miliardi di metri cubi d'acqua.

La diga potra' generare a regime 5.150 megawatt, piu' del doppio dell'attuale produzione elettrica etiope, garantendo energia a 30-40 milioni di persone in un Paese dove ancora il 45% dei 130 milioni di abitanti non ha accesso all'elettricita'. 'E' la piu' grande conquista nella storia dei popoli neri', ha dichiarato il premier Abiy Ahmed durante l'inaugurazione, definendo l'opera una 'rivoluzione energetica' per l'Etiopia e stimando ricavi per 1 miliardo di dollari l'anno dalla vendita di elettricita' ai Paesi vicini.

Pietro Salini, ceo di Webuild, ha sottolineato che l'impianto 'cambia la vita a decine di milioni di etiopi' e non riduce la portata del fiume: 'Le dighe rilasciano acqua per produrre energia, non la consumano'. Al taglio del nastro era presente anche il presidente sud-sudanese Salva Kiir, che ha annunciato un accordo per acquistare energia da Addis Abeba.

All'estero, pero', il Gerd resta fonte di tensione con i Paesi confinanti. L'Egitto, che dipende dal Nilo per il 97% delle proprie risorse idriche e considera la diga una 'minaccia esistenziale', ha inviato una protesta al Consiglio di sicurezza dell'Onu denunciando la decisione 'unilaterale' etiope.

