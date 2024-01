Etf: JPMorgan AM, mercato globale +24% annuo con 11mila mld $ attivi in gestione

Industria potra' raddoppiare in prossimi 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Il mercato globale degli Etf ha registrato negli ultimi anni una crescita notevole, con un tasso annuo di crescita composto del 24% a circa 11.000 miliardi di dollari di attivi in gestione a fine 2022, come emerge dai dati Simfund. 'Si parla spesso di rivoluzione fintech, ma gli Etf lo sono veramente.

Negli ultimi cinque anni gli attivi in gestione sono raddoppiati e si prevede che la tendenza proseguira', potenzialmente raddoppiando ulteriormente nei prossimi cinque anni. E' un fenomeno globale, che coinvolge non solo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa e l'Asia, perche' gli investitori apprezzano questa tecnologia', ha detto Bryon Lake, global head of Etf Solutions di JPMorgan Asset Management, nel corso di un incontro con i giornalisti a Milano. Gli Etf continuano inoltre a guadagnare quote di mercato a livello globale: nel 2017 su un patrimonio globale stimato in circa 29.000 miliardi di dollari, il 22% era allocato in Etf e il 78% in mutual fund, mentre nel 2023, su un patrimonio cresciuto del 36% a 41.000 miliardi, la quota allocata in Etf e' aumentata al 30% e quella in mutual fund e' passata al 70%. 'Il modo di investire negli Etf si e' evoluto, di pari passo con l'evoluzione delle altre tecnologie. Gli investitori riconoscono i benefici, anche in termini di maggiore trasparenza, opportunita' di avere performance superiori a quelle dei benchmark, qualita' del credito e sicurezza della selezione. Questo vale anche per le strategie attive, che stanno registrando una crescita significativa', ha detto Lake.

