Etf: JPMorgan Am, crescita globale strategie attive, bene gli obbligazionari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Nel settore degli Etf si assiste a una costante crescita globale delle strategie attive, che dal 2018 a oggi hanno registrato un incremento del 41%. 'Gli Etf attivi possono aggiungere alfa ai rendimenti attesi nel lungo termine. C'e' una preferenza per gli Etf come veicoli, perche' hanno una struttura migliore, anche in termini di minore rischiosita' e maggiore trasparenza. Noi siamo leader sugli Etf attivi, vediamo una buona opportunita' di unire attivo e sostenibile e attivo e fixed income', ha Travis Spence, head of Emea Etf Distribution di JPMorgan Asset Management, durante un incontro con i giornalisti a Milano. La societa' ha un totale di circa 132 miliardi di dollari investiti in Etf su scala globale, di cui 116,5 miliardi in 57 Etf negli Stati Uniti.

'A livello globale si prevede che gli asset investiti in Etf Ucits raddoppieranno fino a 3.000 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto del 18%', ha detto Spence, sottolineando che "c'e' forte interesse anche in Europa, dove si prevede una crescita analoga". Per quanto riguarda gli investitori europei, ha spiegato, il 34% prevede di aumentare l'esposizione agli Etf Esg, il 44% intende aumentare la propria allocazione verso gli Etf attivi e il 37% pensa di incrementare la propria allocazione agli Etf obbligazionari, che possono essere utilizzati anche per investire in modo sostenibile. "Esg e attivo stanno guidando il mercato degli Etf Ucits, con un incremento annuo superiore al 30% per Aum e flussi netti in Etf sostenibili", ha detto Spence. Inoltre, si registra un forte interesse per gli Etf obbligazionari, che negli Stati Uniti hanno visto crescere il mercato di circa 1.000 miliardi di dollari da quando la Federal Reserve ha iniziato a ridurre gli acquisti sul mercato. 'Tra i vantaggi principali dell'investimento in Etf obbligazionari ci sono costi inferiori, maggiore liquidita' ed efficienza, diversificazione, trasparenza e price discovery', ha detto Spence, sottolineando che questo strumento 'puo' aiutare a costruire portafogli migliori'.

Ars

(RADIOCOR) 01-01-24 11:45:25 (0228) 5 NNNN