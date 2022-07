Esselunga: sara' partner delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - Esselunga sara' partner delle Olmpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga, infatti, hanno annunciato la sottoscrizione di una partnership in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali organizzati in Italia. Esselunga, sottolinea una nota, 'per prima ha deciso di sostenere il comitato organizzatore nel percorso di avvicinamento al piu' prestigioso evento sportivo a livello globale'. 'Siamo molto felici di poter annunciare questa partnership. Esselunga e' un'azienda orgogliosamente italiana. Ogni giorno lavoriamo per contribuire a generare valore per il nostro Paese attraverso piani di sviluppo sostenibili e politiche che si pongono tra gli obiettivi prioritari il sostegno al made in Italy - ha commentrato Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga -. La decisione di affiancare il comitato olimpico di Milano Cortina 2026 risponde alla volonta' di dare il nostro contributo per far conoscere ulteriormente l'eccellenza italiana nel mondo e celebrare i valori che lo sport rappresenta e che trovano la massima espressione nelle Olimpiadi'. 'E' con grandissimo piacere - ha dichiarato Giovanni Malago', presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Coni - che accogliamo Esselunga nella squadra dei Partner del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'Agenda Olimpica 2020 + 5, introdotta dal Comitato Internazionale Olimpico, ha segnato una svolta radicale nella storia dello sport ponendo al centro il tema della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica. Per questa ragione e' motivo di grande orgoglio che Esselunga abbia scelto di camminare al nostro fianco in questa magnifica avventura testimoniando ancora una volta il proprio legame con il mondo dello sport e con i valori che Milano Cortina 2026 vuole rappresentare'.

