Esselunga: Filt Cgil, forte adesione a sciopero e presidio dei driver

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - 'Grande adesione allo sciopero per l'intera giornata di oggi, giovedi' 24 luglio, in diverse regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) e provincie (La Spezia e Verona) degli addetti alla consegna a domicilio della spesa per Esselunga con un presidio, molto partecipato con delegazioni da tutta Italia, presso la sede della committente a Limito di Pioltello (Milano)'. A riferirlo la Filt Cgil nazionale, sottolineando che 'si e' arrivati a questa protesta a seguito della rottura della trattativa per il primo accordo nazionale con le aziende operanti nella consegna per conto di Esselunga'.

'Ora da Deliverit, B&V Logistics e CAP Delivery - spiega ia Federazione dei Trasporti della Cgil - anche alla luce della risposta dei lavoratori e delle lavoratrici, attendiamo una convocazione a partire dalle nostre richieste. Per noi il nodo centrale rimane il mancato riconoscimento di un'indennita' adeguata per la consegna al piano. Oltre a questo chiediamo risposte sulla parita' di trattamento economico tra lavoratori, sui carichi di lavoro eccessivi, sul riconoscimento di un adeguato premio di risultato e di un'indennita' per i turni domenicali e festivi'.

com-Gdo

