Esrb: rischi per stabilita' finanziaria rimasti elevati a inizio 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - "Il sistema finanziario della Ue - ha sottolineato inoltre Lagarde - si e' dimostrato resiliente durante questo periodo difficile, inclusi i disordini bancari di marzo 2023 negli Stati Uniti e in Svizzera e le turbolenze nei mercati obbligazionari globali successivamente nello stesso anno. Le banche europee hanno iniziato il periodo con rapporti di capitale e liquidita' molto piu' elevati rispetto a prima della crisi finanziaria globale. Le prudenti politiche macroprudenziali hanno contribuito a questa resilienza". Tuttavia - prosegue la presidente Bce - occorre "rimanere vigili e mantenere o addirittura aumentare la resilienza dell'intero sistema finanziario. In linea con cio', diversi Stati membri hanno inasprito le loro politiche macroprudenziali, in particolare quelle relative ai buffer di capitale". Il rapporto sottolinea inoltre come le banche nella Ue hanno registrato forti profitti nel 2023 e sono rimaste resilienti di fronte alle tensioni bancarie globali. "I profitti delle banche dell'Ue sono aumentati significativamente nel 2023, trainati da un maggiore reddito da interessi netti, mentre i rapporti di prestiti non performanti sono gradualmente scesi a livelli storicamente bassi. I risultati dello stress test a livello Ue del 2023, condotto dall'Autorita' Bancaria Europea hanno confermato che le banche dell'Ue rimarrebbero resilienti in uno scenario avverso che combina una grave recessione nell'Ue e a livello globale, l'aumento dei tassi di interesse e maggiori spread creditizi", e una conferma e' e' venuta dall'impatto limitato dei disordini bancari di marzo 2023, quando tre banche di piccole e medie dimensioni negli Stati Uniti sono crollate e sono emerse vulnerabilita' in specifiche parti del settore bancario svizzero, portando all'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs.

