Esperia: acquisita BBH Italia in segmento asili nido e scuole infanzia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Esperia, attraverso il brand Crescere Insieme, ha perfezionato l'acquisizione del 100% delle azioni di BBH Italia. La fusione, siglata il 12 gennaio con atto notarile, rappresenta un'operazione strategica che consolida la leadership nazionale dell'azienda nel segmento della gestione di asili nido e scuole dell'infanzia, riunendo i due maggiori operatori privati italiani nel settore dell'istruzione 0-6.
Con questa operazione, Esperia rafforza la sua posizione competitiva gia' dominante nel mercato italiano, ampliando le sue strutture e la sua base clienti.
"Questa acquisizione e' la naturale prosecuzione di una strategia di crescita che ha caratterizzato Esperia nel corso della sua storia al servizio delle famiglie", afferma Francesca Foti, fondatrice di Esperia.
com-bab
(RADIOCOR) 17-01-26 16:59:22 (0406) 5 NNNN