Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Esperia: acquisita BBH Italia in segmento asili nido e scuole infanzia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Esperia, attraverso il brand Crescere Insieme, ha perfezionato l'acquisizione del 100% delle azioni di BBH Italia. La fusione, siglata il 12 gennaio con atto notarile, rappresenta un'operazione strategica che consolida la leadership nazionale dell'azienda nel segmento della gestione di asili nido e scuole dell'infanzia, riunendo i due maggiori operatori privati italiani nel settore dell'istruzione 0-6.

            Con questa operazione, Esperia rafforza la sua posizione competitiva gia' dominante nel mercato italiano, ampliando le sue strutture e la sua base clienti.

            "Questa acquisizione e' la naturale prosecuzione di una strategia di crescita che ha caratterizzato Esperia nel corso della sua storia al servizio delle famiglie", afferma Francesca Foti, fondatrice di Esperia.

            com-bab

            (RADIOCOR) 17-01-26 16:59:22 (0406) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.