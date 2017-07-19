Esma: Comporti, cooperazione Esma-autorita' nazionali, no concorrenza ne' sovrapposizione

L'audizione al Parlamento europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 set - I mercati dei capitali europei restano troppo frammentati per finanziare le transizioni verde e digitale, la sicurezza e la difesa, i risparmi pensionistici e l'unione del risparmio e degli investimenti non si realizza solo attraverso la legislazione'. Lo ha indicato Carlo Comporti (Consob), scelto quale presidente dell'autorita' europea dei mercati finanziari (Esm), all'audizione presso la commissione affari economici e monetari del Parlamentov Ue. L'integrazione dei mercati finanziari della Ue, ha detto Comporti, 'richiede una convergenza di vigilanza come disciplina misurabile, non come aspirazione e in qualita' di presidente mi assicurero' che tutti i poteri e gli strumenti dell'Esma siano attivati per raggiungere risultati comuni'. Comporti ha aggiunto di voler 'promuovere nuove forme di cooperazione con le autorita' nazionali, non di concorrenza ne' di sovrapposizione'. E' in corso il negoziato tra i co-legislatori (Consiglio e Parlamento) sui nuovi poteri di Esma nella supervisione diretta di settori decisivi dei mercati finanziari, sulla scia di quanto avviene per il settore bancario (sotto supervisione Bce).

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(RADIOCOR) 02-09-26 11:39:13 (0279) 5 NNNN