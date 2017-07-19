Esma: Comporti, cooperazione Esma-autorita' nazionali, no concorrenza ne' sovrapposizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 set - Comporti ha detto che la definizione di un manuale unico di supervisione dei mercati finanziari non e' sufficiente ad assicurarne l'integrazione tanto e' vero che la convergenza nelle prassi di vigilanza non e' stata finora raggiunta. Di qui la scelta di attribuire responsabilita' dirette a Esma. I due piani, secondo Comporti, 'non sono mutualmente esclusive, vanno di pari passo'. Il problema e' il punto di equilibrio: per Comporti va seguito il principio di sussidiarieta' (sul quale si fonda la Ue nel rapporto con gli Stati membri).

La proposta della Commissione attualmente in corso di negoziato prevede che Esma assuma la vigilanza diretta su importanti infrastrutture di mercato, piattaforme di negoziazione transfrontaliera, controparti centrali, depositari centrali e su tutti i prestatori di servizi per le cripto-attivita'. Inoltre Esma potra' imporre alle autorita' nazionali di richiedere pareri e azioni correttive in caso di gravi carenze di supervisione, e potra' sospendere il diritto di un'entita' di prestare servizi transfrontalieri in caso di violazioni gravi del diritto dell'Unione che minacciano la stabilita' finanziaria o la tutela dei consumatori.

Comporti e' stato designato dal Consiglio Ue a guidare Esma e il parlamento europeo e' chiamato a esprimersi per una conferma. Dopo il via libera parlamentare il Consiglio adottera' formalmente la decisione di nomina.

Aps

(RADIOCOR) 02-09-26 11:50:42 (0288) 5 NNNN