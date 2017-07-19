Esi: perfezionata acquisizione ED Solar 2 per impianto fotovoltaico da 1,65 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Esi, societa' italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - ha perfezionato oggi l'acquisizione del 100% del capitale sociale della societa' ED Solar 2: societa' veicolo costituita per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 1,65 MW. Lo rende noto un comunicato precisando che questa societa' e' "titolare dei diritti e autorizzazioni necessari per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse ubicato nel Comune di Nettuno, Provincia di Roma, Regione Lazio". L'operazione ha incluso anche l'acquisto del diritto di superficie sul terreno di circa 2 ettari destinato alla costruzione dell'impianto.

