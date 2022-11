Esg: Ue adotta standard per rischi ambientali e governance grandi banche quotate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - La Commissione europea ha adottato oggi gli standard tecnici che devono essere utilizzati dalle principali banche quotate per la divulgazione dell'informazione sui rischi ambientali, sociali e di governance (Esg), in conformita' con il regolamento sui requisiti patrimoniali. La commissaria ai servizi finanziari Mairead McGuinness indica che 'la transizione verso la neutralita' climatica richiede che le banche gestiscano i rischi ambientali nell'ottica della stabilita' finanziaria. Con le nuove norme integriamo i rischi Esg nel quadro prudenziale europeo'. Il regolamento di esecuzione garantisce informazioni coerenti e comparabili sul modo in cui le grandi banche quotate gestiscono i rischi Esg e come sono presi in considerazione nella loro governance.

Cio' consentira' ai partecipanti al mercato di essere ben informati sulle esposizioni, sui rischi e sulle strategie Esg delle grandi istituzioni quotate, consentendo loro di prendere decisioni informate ed esercitare la disciplina di mercato. Fornira' inoltre informazioni essenziali alle autorita' di vigilanza bancaria.

Aps

