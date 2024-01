Esg: QVC Italia certificata UNI/PdR 125:2022 su parita' di genere

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Qvc Italia, player nel settore video commerce annuncia di aver ricevuto la certificazione governativa Uni/ PdR 125:2022 per la parita' di genere. Un importante riconoscimento per la capacita' dell'azienda nell'adottare misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro piu' inclusivo, in grado di creare valore attraverso la diversita' e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

La certificazione Uni/PdR 125:2022 e' il risultato di un intenso processo di audit interno condotto da Rina, ente certificatore attivo in piu' di 70 paesi, che ha attestato la coerenza delle attivita' dell'azienda seguendo il protocollo di riferimento. La certificazione, che rappresenta l'unico standard in Italia sulla parita' di genere ed e' stato introdotto nel 2022, e' stata ottenuta in seguito all'esito della valutazione di parametri qualitativi e quantitativi riferiti a sei aree specifiche cultura e strategia, governance, processi Hr, opportunita' di crescita e inclusione delle donne in azienda, equita' remunerativa per genere, tutela della genitorialita' e conciliazione vita-lavoro.

