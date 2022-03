Esg: al centro del Meeting Giovani Imprenditori Nordest a Cortina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 18 mar - Il tema della sostenibilita' sociale, economica ed energetica e' stato al centro del convegno "Evoluzione (in)sostenibile", organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige a Cortina d'Ampezzo nell'ambito del 34 Meeting dei Giovani Imprenditori del Nord Est.

In apertura del convegno i Giovani imprenditori hanno espresso la propria ferma posizione contro la tragedia della guerra e la vicinanza alle persone colpite dagli esiti del conflitto russo ucraino.

"Questi anni complessi ci hanno allontanato fisicamente - ha affermato Marco Dalla Bernardina, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto - ma ci hanno dato l'opportunita' di ripensare al nostro ruolo e a quello delle aziende all'interno della societa': proprio in questa ottica abbiamo deciso di affrontare la questione della sostenibilita'. Quanto sta accadendo a poche centinaia di chilometri e' l'esempio perfetto di tutto cio' che rende la nostra evoluzione insostenibile, quello che noi tutti siamo chiamati a rifiutare. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti noi".

A chiarire ulteriormente la posizione dei Giovani Imprenditori il presidente della categoria in Confindustria Emilia Romagna Ivan franco Bottoni.

"Noi giovani puntiamo con decisione al cambiamento - ha aggiunto Bottoni - in particolare quello sostenibile ed etico. Ma siamo anche imprenditori pragmatici che non credono piu' alle favole: non vogliamo inseguire la sostenibilita' solo perche' e' di moda. Mai come in questa fase drammatica abbiamo visto come l'equilibrio di energia e materie prime, in termini di disponibilita' e costi, sia estremamente fragile e si debba tutti ragionare, a partire dalla politica e dai Governi, con una visione piu' ampia".

