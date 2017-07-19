Esa: lanciato primo satellite MetOp-SG su Ariane6 , nuova era monitoraggio meteo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ago - Segnando l'inizio di una nuova era nel monitoraggio meteorologico e climatico dall'orbita polare, il primo di una nuova serie di satelliti, MetOp Seconda Generazione, e' stato messo in orbita a bordo di un razzo Ariane 6 dal centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana francese. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea Esa spiegando che la serie di sofisticati strumenti di questo nuovo satellite comprende il nuovo strumento Copernicus Sentinel-5, progettato per fornire dati critici sugli inquinanti atmosferici, l'ozono e altri gas legati al clima.

Decollato il 13 agosto alle 02:37 CEST, il razzo Ariane 6 ha portato il satellite da quattro tonnellate in orbita intorno alla Terra. La conferma del corretto funzionamento di MetOp-SG-A1 e' giunta alle 04:47 CEST, dopo il dispiegamento dei pannelli solari che assicurano la generazione di energia per il satellite.

Basata sulla prima generazione di satelliti MetOp, la missione MetOp Seconda Generazione (MetOp-SG) garantisce la fornitura costante di dati essenziali per le previsioni meteorologiche e l'analisi del clima a livello mondiale, con capacita' notevolmente migliorate.

Questa missione e' frutto della collaborazione di lunga durata tra l'Esa e Eumetsat. L'Esa e' responsabile della progettazione e della costruzione dei satelliti, mentre Eumetsat si occupa dei servizi di lancio, sviluppa il segmento di terra, gestisce le operazioni del satellite e la distribuzione dei dati alla comunita' degli utenti meteorologici.

