Ersel Banca Privata: prosegue espansione in Nord Est con due nuove aperture

Dopo Padova sedi anche a Verona e Treviso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Ersel Banca Privata prosegue l'espansione territoriale nel Nord Est con due nuove sedi a Verona e Treviso, dopo quella di dicembre a Padova. L'apertura nella citta' scaligera, a pochi passi dall'Arena, e l'inaugurazione della sede nel cuore di Treviso coincidono con il rafforzamento della squadra di senior banker. La sede di Verona vede, infatti, l'ingresso di Marco Martinello e Mario Piazzola, senior banker di consolidata esperienza, provenienti da primarie realta' del settore, mentre nella sede di Treviso sono gia' operativi i senior banker Gianfranco Massaro e Stefano Cecchetto. Le tre aperture in Veneto rientrano nel piano di sviluppo del Gruppo che oggi e' operativo su tutto il Nord Italia attraverso la sede storica di Torino, l'headquarter di Milano e le filiali di Roma e Reggio Emilia, e che punta a crescere attraverso il modello di business identitario, altamente specializzato, con un rafforzamento sul territorio con figure di alto profilo.

'La strategia di Ersel e' quella di essere presenti in modo diretto su tutto il territorio, con professionisti capaci di costruire relazioni di lungo periodo e comprendere le specificita' locali. Questo approccio riflette la nostra visione, basata su una consulenza sempre piu' integrata, competenze qualificate e capacita' di accompagnare gli investitori, che siano famiglie o imprese, nelle diverse esigenze di gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio', ha commentato in una nota Federico Taddei, vice direttore generale e responsabile Private Banking di Ersel.

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(RADIOCOR) 21-05-26 14:10:39 (0532) 5 NNNN