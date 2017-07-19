E-R: da accordo Intesa Sp-Confindustria 15 mld per aziende regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - E' stato presentato a Bologna il nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane sottoscritto a gennaio dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e da Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. Il programma nazionale congiunto mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 15 miliardi alle aziende dell'Emilia-Romagna, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunita' di Transizione 5.0 e I.A., integrando cosi' le risorse gia' stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. "Oggi le nostre imprese hanno di fronte un contesto globale di costante incertezza, in cui si stanno formando nuove alleanze e intese commerciali a livello mondiale. Questo nuovo assetto avra' un impatto notevole sull'economia e sui sistemi produttivi dell'Emilia-Romagna, fortemente vocati all'innovazione e all'export. Per questo e' fondamentale sostenere le imprese per il rilancio degli investimenti con strumenti come l'accordo con Intesa Sanpaolo, per puntare su settori e tecnologie strategiche e valorizzare le nostre filiere", ha detto Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. Grazie all'accordo con Confindustria "mettiamo a disposizione delle imprese regionali 15 miliardi di euro, sui 200 complessivi a livello nazionale, per dare forza al tessuto produttivo e accelerare gli investimenti. Il sistema economico dell'Emilia-Romagna e' caratterizzato da imprese molto dinamiche, con un'elevata propensione all'export, che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese", ha detto Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, sottolineando che la banca "si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitivita' offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri".

