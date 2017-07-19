Equita Capital: Green Impact Fund investe in due nuovi parchi eolici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mar - Equita Green Impact Fund, fondo infrastrutturale dedicato a investimenti in energie rinnovabili gestito da Equita Capital Sgr, ha perfezionato un nuovo investimento volto a realizzare due parchi eolici, rispettivamente nei comuni di Castelpagano in Campania e Rapone in Basilicata.

I progetti, della potenza complessiva di 53,6 MW (9 turbine) e gia' in fase ready-to-build, vedono l'unione d'intenti totale tra il partner finanziario Egif, lo sviluppatore Cogein Energy e l'advisor MFZ Angels. I tre soggetti, infatti, sono tutti coinvolti quali soci e hanno l'obiettivo di lavorare in partnership per massimizzare il valore industriale e territoriale dell'operazione.

Piu' in dettaglio, Egif - che nel 2025 ha chiuso la raccolta con euro156,8 milioni - ha acquisito una quota di minoranza delle SPV e si e' impegnato a sostenere l'intero fabbisogno finanziario per la costruzione dei parchi eolici mediante un finanziamento soci in modalita' debito mezzanino. Cogein Energy, invece, ha mantenuto la maggioranza delle SPV e assicurera' la continuita' operativa e la profonda conoscenza del territorio maturata in oltre dieci anni di sviluppo. MFZ Angels, infine, ha partecipato attivamente all'operazione sottoscrivendo una quota del 5% delle SPV, trasformando cosi' il ruolo tradizionale dell'advisor in quello di partner vero e proprio.

