Enti locali: Upb, attuazione Pnrr in difficolta' su raccolta differenziata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - 'In relazione alle nuove esigenze legate all'attuazione del Pnrr, il Governo ha disposto numerosi interventi che si articolano su piu' livelli. E' stato previsto l'incremento delle facolta' di assunzione e il trasferimento di risorse, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure concorsuali e l'adozione di piani estensivi di formazione nonche', nell'attesa dell'espletamento di tali attivita', e' stato disposto un programma di assistenza tecnica. L'introduzione di quest'insieme di strumenti non garantisce, tuttavia, un aumento effettivo della capacita' amministrativa degli Enti territoriali e, in particolar modo, di quelli del Mezzogiorno'. Cosi' la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia Cavallari, oggi in audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. 'Tale aumento dipendera' dalla capacita' degli enti di sfruttare efficacemente le possibilita' che sono state messe a loro disposizione negli ambiti di attuazione degli investimenti del Pnrr. I primi dati disponibili sembrano segnalare qualche difficolta' al riguardo. Ad esempio, con riferimento a una specifica linea di investimento del Pnrr riguardante il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mentre appaiono coerenti con il raggiungimento dei target fissati nel 2023 le richieste di personale della Sicilia, le altre due Regioni con il risultato peggiore (Basilicata e Calabria) hanno avanzato richieste di personale in linea con la media nazionale', ha aggiunto Cavallari.

Dca

