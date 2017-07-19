Enti locali: Fidal-Anci, aperto il bando per il 2026 Bandiera Azzurra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Al via l'edizione 2026 del bando 'Bandiera Azzurra'. Bandiera Azzurra e' un riconoscimento esclusivo che Fidal e Anci assegnano annualmente ai Comuni che si distinguono nella promozione della corsa e del cammino. Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell'atletica leggera, del cammino e della corsa, e di coinvolgere i cittadini di ogni fascia di eta', soprattutto le giovani generazioni valorizzando lo sport quale strumento di benessere, di salute, di crescita personale e di coesione sociale. Quest'anno, i sindaci dei Comuni Bandiera Azzurra saranno invitati da Fidal per assistere al Meeting Internazionale di Atletica Leggera 'Golden Gala' che si terra' allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno, in virtu' del loro impegno nella promozione dell'atletica leggera.

