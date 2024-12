Enti locali: Cnel, spesa sociale dei Comuni in aumento ma ancora solo 0,47% Pil

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - Nella spesa sociale dei Comuni si registra un aumento pari al +11,3% fra il 2019 e il 2021, anno in cui si e' raggiunto il massimo storico di 8,4 miliardi di euro, ovvero 142 euro pro-capite.

Si tratta pero' ancora soltanto dello 0,47% del Pil. E' quanto rivela il Cnel nel Rapporto 'I servizi sociali territoriali 2024', presentato oggi a Villa Lubin.

L'incremento sale al +23% fra il 2019 e il 2023, con un balzo del +7% nel periodo 2022-2023, arrivando a coprire quasi il 16% della spesa corrente dei Comuni. Le variazioni pro-capite della spesa sociale mostrano differenze notevoli a livello provinciale. Realta' come Vibo Valentia con +129%, Benevento con +80% o Grosseto con +62% hanno registrato aumenti notevoli grazie alle risorse aggiuntive centrali post-pandemia. Tuttavia, non sempre l'incremento ha migliorato la situazione: Vibo Valentia, ad esempio, rimane ultima per livello di spesa (16 euro). In un terzo delle province, tra cui quasi tutte quelle della Sicilia, la spesa e' cresciuta meno della media e rimane sotto il livello nazionale. Le province che hanno aumentato la spesa oltre la media sono soprattutto al Nord, nelle Marche e in Toscana. I dati del 2023 mostrano un certo recupero nel Sud (+48%) e nelle Isole (+29%), riducendo gli squilibri territoriali.

