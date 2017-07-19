Enti locali: al via fase progettazione proposte Fondo Anci turismo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Sono state 450 le candidature presentate dai Comuni italiani alla prima annualita' dell'Avviso pubblico, rivolto alle amministrazioni con popolazione fino a 30.000 abitanti delle sei regioni coinvolte nel 2026 - Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata. La selezione e' avvenuta secondo l'ordine cronologico di ricezione delle candidature, nel rispetto del criterio che garantisce la presenza di almeno due Comuni per ciascuna delle sei regioni interessate.Le iniziative che saranno sostenute dal Fondo puntano anche a contribuire al contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni.

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