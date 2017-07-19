Enti locali: accordo Anci-Aiga per rafforzare la qualita' dei servizi legali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Firmato il protocollo d'intesa tra Anci e Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati per promuovere negli enti locali procedure di affidamento dei servizi legali improntate a trasparenza, merito e professionalita'. L'intesa punta a favorire procedure che garantiscano efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialita' nella scelta dei professionisti, valorizzandone merito, professionalita' e specializzazione e assicurando il rispetto del principio di rotazione e della disciplina sull'equo compenso. Particolare attenzione e' rivolta alla partecipazione dei giovani avvocati alle procedure di gara e agli affidamenti dei servizi legali, con l'obiettivo di favorirne l'accesso alle opportunita' professionali offerte dagli enti locali.

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