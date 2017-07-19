Enti locali: accordo Anci-Aiga per rafforzare la qualita' dei servizi legali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Anci si impegna a sensibilizzare i Comuni associati sull'adozione di criteri di scelta trasparenti e meritocratici, sulla tutela dell'equo compenso e sull'inclusione dei giovani professionisti. Aiga, da parte sua, promuovera' percorsi di formazione specifica e qualificata attraverso corsi e convegni, incentivando la partecipazione dei propri iscritti alle procedure per l'affidamento dei servizi legali e contribuendo alla diffusione delle finalita' dell'accordo.

Il Protocollo rafforza cosi' la collaborazione tra le due associazioni su un terreno di diretto interesse per le amministrazioni comunali, coniugando qualita' e trasparenza degli affidamenti, tutela dei professionisti e apertura alle nuove generazioni dell'avvocatura.

com-Dca.

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