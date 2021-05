Enpam: vendita immobili per 842 milioni a gestore Usa Apollo Global Management

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mag - Il Cda dell'Enpam ha accettato l'offerta del gestore statunitense Apollo Global Management per l'acquisto dell'intero patrimonio immobiliare di proprieta' diretta dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri. Gli immobili, a bilancio per un valore di 686 milioni, verranno venduti a 842 milioni, permettendo all'ente di incassare anche una plusvalenza di 156 milioni, destinati a rafforzare la sostenibilita' del sistema previdenziale dei camici bianchi. L'Enpam aveva lanciato nel 2019 l'operazione denominata Project Dream, mettendo sul mercato un pacchetto di 68 immobili, principalmente direzionali dislocati a Roma e in Lombardia, ma anche abitativi (in prevalenza a Milano e hinterland), oltre che ricettivi e logistici. In gara per l'acquisto dei circa 759mila metri quadri commerciali, si sono presentati 43 operatori italiani e internazionali, mentre tre sono arrivati alla fase finale sottoponendo un'offerta vincolante, con Apollo che l'ha spuntata grazie all'offerta piu' alta. La conclusione di Project Dream rappresenta per Enpam il coronamento di una strategia che ha puntato a dismettere la proprieta' diretta di immobili, diventata ormai sempre meno conveniente per un ente previdenziale. 'In linea con l'obiettivo primario dell'Enpam, che e' quello di mettere efficacemente a reddito il patrimonio per pagare pensioni agli iscritti, abbiamo deciso di dismettere gli immobili di diretto possesso per reimpiegare le risorse ricavate in investimenti piu' redditizi e diversificati', commenta il presidente dell'ente di previdenza Alberto Oliveti. Con la dismissione Enpam realizza anche importanti risparmi: gia' dal 2022 tra Imu, Tasi e costi di gestione legati agli stabili venduti, l'ente avra' 40 milioni di euro in meno di spese all'anno.

